По информации издания, предметом жалоб почти без исключения является роль Германии в ближневосточном конфликте

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. заявлений с обвинениями было подано с конца прошлой недели в отношении канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа и роли Берлина в ближневосточном конфликте. Об этом сообщил журнал Focus со ссылкой на Генеральную прокуратуру Германии.

По информации издания, предметом жалоб почти без исключения является роль ФРГ в ближневосточном конфликте. В частности, в прошлый четверг баварский региональный телеканал TV Mainfranken сообщил о поданном в прокуратуру заявлении. В нем председатель районного отделения Левой партии в Ашаффенбурге Зелина Пфистер обвинила Мерца в причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям, связанным с геноцидом в секторе Газа.

Пфистер обвиняет немецкое правительство в игнорировании ситуации и поддержке насилия путем разрешения экспорта вооружений и отсутствия санкций. Особенно Пфистер критикует "отсутствие последовательных мер по облегчению страданий гражданского населения и выявлению признаков этнических чисток" в палестинском анклаве, говорится в материале.

Будучи участником Женевских конвенций и Римского статута Международного уголовного суда, Германия обязана предотвращать и преследовать преступления против человечности и военные преступления. Это включает в себя отказ от поставок оружия сторонам конфликта, если это оружие может быть использовано, нарушая международное право. Как сообщил Focus представитель генпрокурора, остальные заявления "практически аналогичны".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в секторе военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.