Специалисты Tokyo Electric Power пришли к выводу, что подготовка к началу работ займет около 12-15 лет

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Полномасштабное извлечение расплавившегося ядерного топлива из третьего реактора аварийной АЭС "Фукусима-1" переносится на период после 2037 года. Об этом объявила компания - оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO).

Изначально предполагалось, что работы по извлечению расплавившегося топлива из третьего энергоблока начнутся в первой половине 2030-х годов. Теперь специалисты компании пришли к выводу, что подготовка к началу работ займет около 12-15 лет - больше, чем предполагалось. Это делает задачу правительства страны и TEPCO по завершению демонтажа станции к 2051 году трудноосуществимой.

В энергоблоках станции находится около 880 тонн смешавшегося с мусором и обломками конструкций расплавившегося ядерного топлива, именно его извлечение считается самой сложной задачей при демонтаже АЭС. Специалистам удалось извлечь небольшие фрагменты такого топлива из второго реактора в ноябре 2024 года и в 2025 года, однако в общей сложности было извлечено всего 0,9 грамма.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС продолжаются ликвидационные работы, на демонтаж станции власти закладывают не менее 40 лет.