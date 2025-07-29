Fox News: большинство американцев за создание новой партии, но без Маска

Негативно к идее появления партии под руководством основателя SpaceX отнеслись 75% опрошенных

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Большинство граждан США поддержали бы появление третьей крупной политической партии, помимо Демократической и Республиканской, однако не хотели бы, чтобы к ней был причастен основатель SpaceX Илон Маск. Это следует из обнародованных во вторник результатов опроса телеканала Fox News.

Согласно исследованию, 53% опрошенных считают хорошей идеей возникновение в Соединенных Штатах третьей влиятельной партии. 42% респондентов высказались против такой инициативы. Лишь 22% участников опроса готовы поддержать создание новой партии под руководством Маска, который был до недавних пор координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и фактически входил в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа. Негативно к созданию Маском новой партии отнеслись 75% опрошенных.

Как отмечает Fox News, готовность американцев поддержать создание новой большой партии связано с разочарованием избирателей как в республиканцах, так и в демократах. 64% респондентов согласились с тем, что у Демократической партии нет четкого плана решения проблем, с которыми сталкиваются США. 54% участников опроса думают так о республиканцах.

Опрос проводился 18-21 июля. В нем приняли участие 1 тыс. американцев. Погрешность составила 3 процентных пункта.

После ухода Маска с госслужбы он и Трамп устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Бизнесмен заявил, что без его поддержки глава администрации США не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею новой попытки импичмента Трампа, подверг критике разработанный по инициативе Белого дома законопроект о госрасходах и введенные президентом импортные пошлины. Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот в какой-то момент прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE.

5 июля Маск заявил о создании в США партии "Америка" (America Party, AMEP).