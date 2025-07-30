При канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы начал работу кризисный штаб, координирующий действия профильных министерств и ведомств

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Японские экстренные службы ведут сбор и анализ информации о возможном ущербе на территории Японии из-за мощного землетрясения на Камчатке и его последствий. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"На данный момент ведется сбор и анализ информации", - отметил он. В то же время Хаяси вновь озвучил призыв к жителям регионов на тихоокеанском побережье немедленно эвакуироваться из-за приближающегося цунами высотой до 3 м. "Пожалуйста, эвакуируйтесь на возвышенность, на верхние этажи зданий и в другие безопасные места", - добавил он.

Хаяси также сообщил, что при канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы начал работу кризисный штаб, координирующий действия профильных министерств и ведомств, работающих над предотвращением последствий удара стихии.

Камчатский филиал Геофизической службы РАН информировал, что в 150 км от Петропавловска-Камчатского было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,5. Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что цунами высотой 3-4 м зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции "Водопадная".