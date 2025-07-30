Действия американского президента только приносят пользу КНР и снижают конкурентоспособность Соединенных Штатов, считает обозреватель газеты Иво Даалдер

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Пекин побеждает Вашингтон в гонке на мировой арене из-за принятия администрацией президента США Дональда Трампа шагов, которые напрямую играют на руку противнику, ослабляя способность Соединенных Штатов конкурировать, считает обозреватель газеты Politico Иво Даалдер, бывший постпред США при НАТО.

Помимо крупнейшего в истории мирного времени наращивания КНР военного потенциала, еще более впечатляющими стали экономические, научные и технологические достижения страны. 70% государств мира сейчас торгуют с Китаем больше, чем с США, причем торговый оборот с китайскими партнерами более половины из них вдвое превышает торговлю с Соединенными Штатами, информирует Даалдер.

По собственным словам Трампа, США могут быть большим универмагом, но товары, которые вы покупаете в нем и в магазинах по всему миру, сделаны в Китае, говорится в статье. КНР вышла в мировые лидеры в области электромобилей и аккумуляторов, робототехники, квантовых коммуникаций, возобновляемых технологий. 20 лет назад США опережали Китай в 60 из 64 областей передовых технологий, ключевых для обороны, энергетики, вычислительной техники, биотехнологий. Сейчас КНР лидирует в 57 сферах таких технологий.

Даже в областях, где США сохраняют лидерство, например, в области ИИ и квантовых вычислений, Китай догоняет. Запуск китайской модели DeepSeek потряс сообщество ИИ своей скоростью и сложностью. Она мало чем уступает значительно более дорогим моделям, разработанным американскими технологическими компаниями. А следующее поколение DeepSeek, согласно информации высокопоставленного представителя Microsoft в области ИИ, может превзойти самые передовые модели OpenAI и других компаний США.

Союзники Вашингтона в Северной Америке, Европе и Азии все больше опасаются, что политика "Америка прежде всего" ставит их на последнее место. Им приказали защищать самих себя, платить 15% или более пошлин и, как в случае Канады и Дании, уступить территории. В результате они сближаются и сокращают военные, экономические и политические связи с Вашингтоном, подчеркивает обозреватель.

Урезание Белым домом на треть федерального финансирования фундаментальных исследований, блокирование исследовательских грантов ведущим университетам по чисто идеологическим причинам и ужесточение иммиграционных правил для иностранных студентов и ученых обернулось тем, что, согласно одному из исследований, 75% ученых в США сегодня стремятся покинуть страну и работать за рубежом. "Это не просто выстрел себе в ногу - это выстрел себе в голову", - полагает Даалдер.