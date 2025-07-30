Как отмечает газета, неясно, почему сразу не была опубликована полная запись

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. В распоряжении Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства юстиции США есть полная запись с тюремной камеры видеонаблюдения, сделанная в ночь смерти финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По информации газеты, 7 июля Минюст США опубликовал 11-часовую запись, на которой видно коридор возле камеры финансиста в ночь его смерти. Это должно было доказать отсутствие покушения на Эпштейна. Однако в обнародованном видеоматериале был пробел в одну минуту, что вызвало большое количество споров и предположений о сокрытии информации. 8 июля генпрокурор США Пэм Бонди была допрошена по поводу отсутствующего на пленке фрагмента. Она заявила, что Федеральное бюро тюрем США сообщило ей, что на представленной записи недостает одной минуты из-за процесса смены пленки видеокамеры.

Как отмечает Daily Mail, неясно, почему сразу не была опубликована полная запись, если она есть у ФБР.

Финансист Джеффри Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет, в свой дом на Манхэттене. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

При этом президент США Дональд Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории. Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования среди значительной части сторонников действующего американского президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна.