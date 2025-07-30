Американский лидер отметил, что хорошо ладит с президентом России

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его жене Мелании Трамп нравится президент РФ Владимир Путин.

"Он (Путин - Прим. ТАСС) ей нравится, что есть, то есть. И я хорошо лажу с ним", - сказал президент США в интервью New York Post.

Трамп также отметил, что у него были хорошие разговоры с главой российского государства.

Ранее американский лидер заявил, что более не заинтересован в диалоге с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не пояснил, контакты какого рода и по какой теме имеет в виду. Несмотря на это, президент США сообщил об интересе в расширении торговых отношений с Россией в случае достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.