По данным телеканала, канадский премьер-министр Марк Карни в среду проведет совещание по этой теме

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Канады изучает вопрос признания палестинской государственности. Об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на источники.

По его данным, в среду канадский премьер-министр Марк Карни проведет совещание по этой теме. На текущий момент решение еще не принято.

Как отмечает телеканал, палестинский вопрос будет поднят после того, как во вторник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, в случае если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. По информации СВС, Карни в тот же день провел телефонный разговор со Стармером, в ходе которого обсуждалась ситуация в Газе.

Ранее власти Канады неоднократно заявляли, что конфликт в секторе Газа можно урегулировать лишь на основе мирного сосуществования двух государств при признании Государства Палестина.