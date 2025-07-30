Премьер-министр республики Роберт Абела отметил, что его страна привержена усилиям по достижению прочного мира на Ближнем Востоке

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Мальта объявит о признании палестинского государства во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Абела.

"Правительство приняло решение, что в ходе [сессии] Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре наша страна признает палестинское государство. <...> Наша позиция отражает нашу приверженность усилиям по достижению прочного мира на Ближнем Востоке", - написал премьер на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Впервые о планах признания палестинского государства Абела сообщил в мае.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера 29 июля опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед сессией ГА ООН в сентябре, в случае если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 июля заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.