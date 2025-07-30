БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. МИД Таиланда сообщил, что Вооруженные силы Камбоджи вновь нарушили режим прекращения огня на границе. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

"Поздно вечером 29 июля 2025 года, менее чем через 24 часа после достижения соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, позиции таиландских военных в Пху-Макуа (провинция Сисакет) подверглись нападению со стороны камбоджийских войск с использованием стрелкового оружия и гранат. Атака продолжалась до утра 30 июля 2025 года", - заявили в МИД королевства.