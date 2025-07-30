Еврокомиссар: армии стран ЕС удовлетворяют лишь 50% требований НАТО

Андрюс Кубилюс уточнил, что Еврокомиссия разрабатывает планы по увеличению военных расходов

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Армии стран Европы лишь на 50% соответствуют требованиям, выдвинутым НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv.

По его словам, европейские армии "имеют лишь 50% от того, что необходимо иметь в соответствии с целями НАТО". Как отмечает Euractiv, Еврокомиссия разрабатывает планы по увеличению военных расходов, а также побуждает страны ЕС активно использовать займы в рамках плана SAFE, предусматривающего кредитную линию на €150 млрд на закупки оружия.

Еврокомиссар по обороне также заявил, что осенью ЕК планирует приступить к реализации проекта Европейского оборонного союза, к которому присоединятся Великобритания, Норвегия и Украина. По его словам, тогда он проинформирует лидеров стран-участниц о том, какие шаги им необходимо предпринять, чтобы повысить боеготовность к 2030 году.