В Раде назвали действия ТЦК в рамках мобилизации "позорной охотой"

ТЦК должны заняться поиском "реально способных служить, воевать", заявил украинский депутат Георгий Мазурашу

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу назвал "позорной охотой" на население действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в рамках проводимой в стране мобилизации.

"Когда нам не хватает ребят на определенных позициях, а это, как правило, наиболее дефицитные позиции, это окопные, скажем так, и штурмовые позиции, нам, по моему убеждению, не нужно увеличивать давление этой позорной охоты за гражданами, так называемой бусификации", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".

По его мнению, ТЦК должны заняться поиском "реально способных служить, воевать".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами избежать мобилизации и выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.