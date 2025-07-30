Украинский парламентарий при этом отметил, что не располагает точными данными по количеству заключивших контракт

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что количество молодых людей в возрасте 18-24 лет, поступивших на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по контракту, значительно меньше, чем ожидалось.

"К сожалению, я слышал, что реальное количество тех, кто подписал контракт на предложенных условиях, значительно меньше, чем ожидалось", - сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция", отметив при этом, что не располагает точными данными по количеству заключивших контракт.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая 2024 года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек. Тем не менее власти испытывают значительные трудности с комплектованием армии и пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву.

На фоне обсуждения возможного нового понижения призывного возраста (власти один раз уже снижали его: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет) в феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении образования и другие льготы, однако условием контракта является обязательная служба в пехотных бригадах, которые находятся на передовой.