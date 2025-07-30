Bloomberg: Сомалиленд готов разместить базу США в надежде на признание

Президент непризнанной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи, пояснил, что признание не является обязательным условием для соглашения, однако страна все равно будет к нему стремиться

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Непризнанный Сомалиленд, провозгласивший независимость от Сомали в 1991 году, готов разместить базу США на входе в Красное море, а также предоставить доступ к своим ископаемым ресурсам в надежде на признание со стороны Вашингтона. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как заявил президент непризнанной республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи, идут переговоры с посольством США в Сомали и американским министерством обороны о новых партнерствах в сфере экономики, безопасности и борьбы с терроризмом. "Мы обсудили способы сотрудничества в областях безопасности, торговли и региональной стабильности <...> Если США заинтересованы в пребывании в Сомалиленде, то им будут рады", - сказал он.

Политик заявил, что готов заключить сделку по ресурсам, в частности, литию. Как отмечает Bloomberg, в регионе также есть месторождения драгоценных камней, олова, золота, гипса. Абдуллахи пояснил, что признание не является обязательным условием для соглашения, однако непризнанная республика все равно будет к нему стремиться.

В Госдепе агентству сообщили, что США признает территориальную целостность и суверенитет Сомали. По словам ведомства, активное обсуждение признания Сомалиленда не идет.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания. Сейчас Сомалиленд имеет собственную валюту, армию и выдает паспорта.