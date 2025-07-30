В Еврокомиссии заявили о необходимости снизить зависимость от оружия из США

ЕС тратит порядка 40% оборонного бюджета на закупку произведенных в США вооружений, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает необходимым для стран Евросоюза сократить зависимость от американских вооружений и увеличить закупки оружия у европейских производителей.

Как он заявил в интервью порталу Euractiv, в настоящее время ЕС тратит порядка 40% оборонного бюджета на закупку вооружений, произведенных в США. "Я не могу представить, что мы больше не будем покупать ничего американского, но снижение этой доли до 10-20% будет означать, что огромные суммы останутся для европейской промышленности", - подчеркнул он.

По мнению Кубилюса, ключом к сокращению закупок оружия у США должно стать заключение большего числа контрактов с компаниями из Европы. "Если нам удастся мотивировать страны-члены тратить больше на европейскую продукцию, это будет означать меньше трат на американские товары", - сказал он.

Кубилюс также убежден, что организация совместных закупок европейского оружия, что является одной из основных целей Еврокомиссии, позволит закупать вооружения по более низким ценам. "Если государства-члены согласятся на совместные закупки, это будет означать заключение более крупных контрактов, что в среднем снизит себестоимость продукции до 70%", - отметил он.

Между тем президент США Дональд Трамп по достижении договоренности с ЕС о тарифах заявил, что Европа взяла на себя обязательство инвестировать $600 млрд дополнительно к тому, что она уже вложила в американскую экономику. Страны ЕС, по его словам, согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью несколько сотен миллиардов долларов.