Решение суда не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер, но может служить основанием для новых исков против главы ЕК с более серьезными обвинениями

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Истек срок подачи Еврокомиссией апелляции на решение суда ЕС по поводу обмена текстовыми сообщениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с главой компании - производителя вакцин Pfizer Альбертом Бурла в преддверии многомиллиардной сделки в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой источники.

Крайний срок, по которому орган исполнительной власти сообщества мог оспорить судебное решение, истек ранее в этом месяце, и ЕК так и не подала апелляцию, подтвердил изданию представитель суда ЕС. Таким образом майское решение суда общей юрисдикции сообщества остается в силе.

Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах в размере €30 млрд на поставки вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. Решение суда не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями.

10 июля на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум, инициированный румынским евродепутатом Георге Пиперей, был отклонен. Против него выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.

В 2024 году Суд ЕС постановил, что ЕК не обеспечила достаточного общественного доступа к контрактам на приобретение вакцин от COVID-19, а также частично нарушила нормы ЕС, сняв с компаний-производителей юридическую ответственность за побочные действия препаратов. Контракты при этом заключались под личным контролем фон дер Ляйен путем обмена личными СМС-сообщениями с руководителями фармацевтических корпораций. Эта переписка впоследствии была уничтожена, по утверждению ЕК, "случайно".