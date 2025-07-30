Reuters: США требуют от Ливана разоружить "Хезболлах" для возобновления диалога

Источник агентства уточнил, что американская сторона хочет, чтобы ливанские власти приняли на себя соответствующее обязательство

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты требуют от Ливана принятия формального обязательства по разоружению шиитского движения "Хезболлах" для возобновления переговоров о прекращении операции Израиля и выводе его сил с территории арабской республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источников агентства, без соответствующего постановления ливанского правительства США более не намерены отправлять в Бейрут своего спецпредставителя на Ближнем Востоке Тома Баррака. Кроме того, Соединенные Штаты не станут оказывать давления на Израиль с целью прекратить авиаудары или вывести его подразделения с юга Ливана.

"США говорят: больше никаких визитов Баррака, никакого обмена документами - совет министров должен принять решение, и тогда мы продолжим обсуждение", - сказал источник Reuters в Ливане. Источники агентства сообщили, что усиливающееся американское давление вызывает опасения у властей Ливана, поскольку в случае их отказа взять на себя обязательство разоружить "Хезболлах", Израиль может увеличить количество ударов, в том числе по столице страны. Сообщается, что в этой связи премьер-министр Ливана Наваф Салам планирует созвать заседание кабинета в ближайшее время.

В ходе визита в Бейрут Том Баррак 19 июня предложил разработать график передачи отрядами "Хезболлах" своих вооружений ливанской армии к ноябрю нынешнего года. 20 июля американский эмиссар провел переговоры с президентом Ливана, который передал ему письменный ответ на мирные предложения США по ливано-израильскому урегулированию, в котором было подтверждено стремление правительства республики восстановить контроль над всеми границами страны и сосредоточить оружие исключительно в руках ливанской армии. Впоследствии Баррак заявил, что США не собираются вмешиваться в вопросы, связанные с будущим "Хезболлах", которую в Вашингтоне по-прежнему считают террористической организацией, и подчеркнул, что Вашингтон "не намерен оказывать какого-либо давления на Израиль" для вывода его подразделений из Ливана. Как сообщают источники телеканала Al Arabiya, "Хезболлах" отвергло возможность разоружения своих подразделений и передачи оружия правительственным силам даже в случае полного вывода израильских войск с территории Ливана.