Неясная позиция Берлина задерживает продвижение инициативы ЕК, так как канцлер Фидрих Мерц "не хочет бросаться с головой в исторический разрыв с Израилем", отмечает издание

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Странам Евросоюза пока не удалось достичь договоренностей о частичном отстранении Израиля от участия в научно-исследовательской программе Horizon Europe. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По словам трех собеседников издания, послы ЕС обсудили предложение Еврокомиссии (ЕК) 29 июля, однако поддержкой квалифицированного большинства, необходимой для дальнейшего продвижения инициативы, заручиться не удалось. По информации Politico, 10 стран ЕС решительное высказались в поддержку плана ЕК, 4 государства категорически его отвергли, однако большая группа стран во главе с Германией пока не определилась по поводу дальнейших действий. Politico отмечает, что именно неясная позиция Берлина задерживает продвижение инициативы ЕК, поскольку канцлер Фидрих Мерц "не хочет бросаться с головой в исторический разрыв с Израилем".

Ранее Politico проинформировало, что ЕК намерена частично отстранить Израиль от участия в Horizon Europe из-за его действий в секторе Газа. Ограничения могут затронуть израильские организации, участвующие в программе EIC Accelerator, которая предлагает поддержку стартапам и малым и средним предприятиям.