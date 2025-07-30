Елена Дума не раскрыла в полной мере причины своего решения, однако сообщила, что в впереди агентство ждет международный аудит

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Глава Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума подала в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Официальное заявление председателя АРМА Елены Дума: Я умею принимать решения. Я написала заявление об увольнении с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу правительство его удовлетворить", - говорится в заявлении, опубликованном АРМА в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Причины своего решения она не раскрывает в полной мере, однако сообщила, что в впереди агентство ждет международный аудит. "Впереди - международный аудит Национального агентства. Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление, чтобы обеспечить независимость его проведения". Она также добавила, что впереди АРМА ждет конкурс на должность нового главы агентства.

Ранее же перед руководством Украины стояла необходимость реформирования АРМА для получения очередных траншей от Евросоюза. 27 июля Владимир Зеленский, спустя месяц после принятия Верховной радой, подписал соответствующий закон. Задержка с его подписанием по словам депутата Рады Ярослава Железняка привела к потере Киевом €600 миллионов.