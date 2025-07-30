Лидер польских евроскептиков назвал Качиньского политическим гангстером

Славомир Ментцен отказался подписывать совместную декларацию, предложенную ему главой самой крупной правой партии Польши "Право и справедливость"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лидер польской евроскептической партии "Конфедерация" Славомир Ментцен отказался подписывать совместную декларацию, предложенную ему Ярославом Качиньским - главой самой крупной правой партии Польши "Право и справедливость" (ПиС). Об этом сам Ментцен сообщил на своем YouTube-канале.

"Я не намерен ее (декларацию - прим. ТАСС) подписывать. К ПиС надо относиться с очень большой осторожностью", - заявил политик.

Славомир Ментцен назвал самого Качиньского "политическим гангстером", а предложенный ему документ "фальшивым". По мнению политика, лидер ПиС нарочно составил документ так, чтобы "Конфедерация" отказалась его подписывать. "Он (Качиньский - прим. ТАСС) хотел нам навредить", - подытожил Ментцен.

Документ, названный польской декларацией, был предложен Ментцену 25 июля. В нем Качиньский предлагал "Конфедерации" начать совместную борьбу против правительства премьер-министра Дональда Туска, нелегальной миграции и централизации власти в Евросоюзе.

По результатам опроса, проведенного 25-27 июля исследовательским центром United Surveys, бывшая правящая партия ПиС (2017-2023) возглавила рейтинг политических предпочтений польских граждан, опередив правящую партию Туска "Гражданская коалиция". "Конфедерация" заняла третье место.