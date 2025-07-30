Среди желающих записаться на курсы преобладают ответственные за мобилизацию, представители добровольческих военизированных структур и неправительственных организаций

ВИЛЬНЮС, 30 июля. /ТАСС/. Команды инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай возникновения военного конфликта подготовят в Литве. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики, организующее курсы.

"Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше жителей знали, как вести себя в случае экстремальной ситуации или военных действий. Подготовленные нами инструкторы затем будут обучать широкую общественность", - приводятся в сообщении слова замминистра обороны Томаса Годляускаса.

Для начала намечено пять циклов курсов, в ходе которых будут подготовлены 150 инструкторов. Запись на курсы продолжается. Среди желающих преобладают ответственные за мобилизацию служащие муниципалитетов, представители добровольческих военизированных структур, неправительственных организаций.