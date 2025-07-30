В избирательную комиссию ранее подали заявление для проведения голосования, но она не стала выносить решение по существу, а направила его в суд для проверки на соответствие конституции страны

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эмери потребовали от избирательной комиссии устранить препятствия для организации референдума об отделении от Канады. Об этом сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на заявления политиков.

"Мы призываем избирательную комиссию Альберты отозвать свое обращение в суд и предоставить жителям Альберты их демократическое право на участие в гражданских инициативах", - сказал министр юстиции провинции.

В свою очередь премьер-министр Альберты указала, что "верит в суверенитет Альберты в составе объединенной Канады", но также заявила о необходимости устранения препятствий для подготовки референдума.

Сам референдум был инициирован общественной организацией Alberta Prosperity Project, которая подала заявление для проведения голосования в избирательную комиссию в начале июля. После получения заявления комиссия не стала выносить решение по существу, а направила его в суд для проверки на соответствие конституции Канады. Эти действия комиссии вызвали критику сторонников проведения референдума. Министр юстиции провинции отдельно отметил, что в этом вопросе необходимо "избежать бюрократической волокиты и ненужных судебных разбирательств, замедляющих процесс".

Вопрос, который предлагается вынести на голосование, сформулирован следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта стает суверенным государством и перестанет быть провинцией в составе Канады?". В случае одобрения инициативы избирательной комиссией у сторонников проведения референдума будет четыре месяца для того, чтобы собрать 177 тыс. подписей, после чего вопрос должны будут вынести на всеобщее голосование.

В мае Смит заявила, что провинция Альберта может провести референдум об отделении от страны в 2026 году. Риторика вокруг идеи референдума строится вокруг претензий провинции к центральным властям Канады в области энергетики, добычи полезных ископаемых и внешнеторговых вопросов.