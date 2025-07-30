Президент Молдавии утверждает, что Россия якобы готовится организовать в стране "платные протесты" и развернула кампанию очернения выступающих за интеграцию в ЕС"

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент. Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался вопрос иностранного вмешательства в голосование.

"Россия стремится установить контроль над Республикой Молдова уже с этой осени и готовит беспрецедентное вмешательство в выборы. Для этого используется "группа Шора", движение "суверанистов", а также некоторые независимые кандидаты, которые придерживаются проевропейских взглядов, криминальные группировки", - сказала Санду.

Она утверждает, что Россия якобы готовится организовать в стране "платные протесты" и развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, которые выступают за интеграцию в ЕС". Кроме того, по ее словам, к этому причастны и некоторые священники Молдавской православной церкви.

"На заседании Высшего совета безопасности мы обсудили меры по противодействию информационным манипуляциям и иностранному вмешательству в избирательные процессы. Речь идет об информации, имеющей важнейшее значение для национальной безопасности, для демократии. Угроза общественному порядку и национальной безопасности велика, и все государственные учреждения, равно как и все общество, должны осознать эту опасность и объединиться для защиты", - подчеркнула Санду.

Подавление оппозиции

После прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ увеличились в 7 раз, что привело к годовой инфляции в более чем 30% и спровоцировало акции протеста со стороны населения с требованием отставки власти. Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота и связями с Россией, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.

По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с якобы изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время, как заявил ранее бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Состоявшиеся осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов. Еще больше опасений испытывают власти в преддверии запланированных на осень 2025 года парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.