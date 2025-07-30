Анжелика Караман указала, что даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, это не считается формой электоральной коррупции

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Молдавия стремится вступить в ЕС и по этой причине страны сообщества имеют право вмешиваться в выборы в республике. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

"Я объясню. Есть большая разница между Европейским Союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции. Это нормально, когда соседи заботятся друг о друге и поддерживают развитие демократии", - сказала глава ЦИК в эфире телеканала "Журнал ТВ".

Со своей стороны президент Майя Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент. Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался вопрос иностранного вмешательства в голосование. Она утверждает, что Россия якобы готовится организовать в стране "платные протесты" и развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, которые выступают за интеграцию в ЕС". Кроме того, по ее словам, к этому причастны и некоторые священники Молдавской православной церкви.

Подавление оппозиции

После прихода к власти Санду и ее правящей Партии действия и солидарности Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ увеличились в 7 раз, что привело к годовой инфляции в более чем 30% и спровоцировало акции протеста со стороны населения с требованием отставки власти. Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота и связями с Россией, был запрещен ряд партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции.

По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с якобы изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время, как заявил ранее бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Состоявшиеся осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификации выборов. Еще больше опасений испытывают власти в преддверии запланированных на осень 2025 года парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Таким образом, окончательная расстановка политических сил станет ясна после парламентских выборов.