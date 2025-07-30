По словам премьер-министра страны Энтони Альбанезе, запрет также распространится на социальные сети

СИДНЕЙ, 30 июля. /ТАСС/. Австралийское правительство приняло решение о включении видеохостинга YouTube в число платформ, которые подпадают под закон о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Что важно, в соответствии с рекомендациями уполномоченного [правительства Австралии] по вопросам безопасности в интернете, подростки младше 16 лет не смогут завести аккаунт на платформе YouTube", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировали австралийские СМИ.

Политик подтвердил, что этот запрет также распространится на соцсети Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Snapchat, TikTok и X. По его словам, онлайн-игры, мессенджеры и образовательные платформы не подпадут под ограничения.

Альбанезе заявил о намерении обсудить проблему влияния социальных сетей на психологическое здоровье подростков с другими мировыми лидерами на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года.

В апреле агентство Bloomberg сообщало, что австралийские власти не планировали вводить запрет на использование YouTube для подростков младше 16 лет. Американская корпорация Alphabet, который принадлежит видеохостинг, ранее пообещала обратиться в суд в случае введения возрастных ограничений на доступ к платформе в Австралии.

Австралийский парламент одобрил предложенный правительством закон, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей, в ноябре 2024 года. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, которые запретят доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет. Ограничения вступят в силу 10 декабря 2025 года. После этого власти Австралии потребуют от технологических компаний и руководства социальных сетей принять меры по контролю возраста пользователей. В случае нарушения положений нового законодательства им будет грозить штраф в размере до $32,5 млн.