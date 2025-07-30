NYT: Трамп сомневается, что новые санкции повлияют на Россию

Угрозы американского президента вызывают вопросы о том, насколько сильными рычагами давления на Россию обладают США, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил неуверенность в том, что обещанные им санкции и пошлины против России сработают и смогут повлиять на Москву. Его слова приводит газета The New York Times (NYT).

"Не знаю, повлияет ли это на Россию. <...> Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры, которые вы предлагаете. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета 29 июля.

Газета отмечает, что угрозы Трампа вызывают вопросы о том, насколько сильными рычагами давления на Россию обладают США и готов ли он их использовать.

Трамп объявил 14 июля, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям об урегулировании на Украине. Затем он уточнил, что решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ознакомился с высказываниями Трампа о сокращении сроков для урегулирования конфликта на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне.