Украинский премьер Юлия Свириденко отметила, что в конкурсную комиссию на должность нового главы АРМА войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают страну в антикоррупционной сфере

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил увольнение Елены Думы с поста главы Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства", - написала она в Telegram-канале. Премьер также поручила срочно запустить конкурс на должность нового главы АРМА. Как отметила Свириденко, в конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, "которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере".

В среду утром Дума написала заявление об увольнении, однако не раскрыла причины своего решения в полной мере. Дума лишь отметила, что впереди агентство ждет международный аудит, назвав это важнейшим шагом "для еще большего усиления работы АРМА". При этом Свириденко в своем посте в Telegram-канале сообщила, что еще во вторник она обратилась к Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки агентства, что и могло привести к увольнению Думы.

Ранее перед руководством Украины стояла необходимость реформирования АРМА для получения очередных траншей от Евросоюза. 27 июля Владимир Зеленский, спустя месяц после принятия Верховной радой, подписал соответствующий закон. Задержка с его подписанием, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, привела к потере Киевом €600 млн.

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