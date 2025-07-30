В МИД Италии вызвали посла России из-за публикации о русофобии

Это связано с "включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов" на сайте российского дипведомства

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики. Как говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, это связано с "включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых "русофобов".

"Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою политическую и личную солидарность", - отмечается в тексте.

Ранее на сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования "языка ненависти" в отношении РФ и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств. Публикация от 24 июля, которая только сейчас привлекла внимание итальянских СМИ, содержит высказывания западных политиков и представителей киевского режима за 2025 и 2024 годы. Так, в частности, за 2025 год указано выступление Маттареллы в Марсельском университете, в котором он допустил неприемлемое сравнение РФ с Третьим рейхом, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сразу назвала оскорбительными, возмутительными и откровенно ложными "кощунственным измышлениями". Одно из высказываний итальянского президента наряду с заявлениями Таяни и министра обороны Гуидо Крозетто фигурируют в соответствующей подборке за 2024 год. В публикации собраны также русофобские заявления официальных представителей НАТО и Еврокомиссии.

27 июля в целом ряде городов Италии прошли мероприятия, приуроченные ко дню против русофобии. Организатором акции выступил итальянский журналист Винченцо Лоруссо, работающий в Донбассе, недавно издавший в Италии книгу De russophobia ("О русофобии") с предисловием Захаровой. Ранее из-за провокационных действий ряда итальянских политиков, включая вице-председателя Европарламента Пину Пичиерно, отличающихся русофобскими позициями, а также представителей украинской диаспоры в рамках фестиваля "Лето короля" в королевском дворце в Казерта был отменен филармонический концерт с участием солистов Мариинского театра, которым должен был дирижировать народный артист РФ Валерий Гергиев. Выступать в Италии его пригласил губернатор итальянской области Кампанья Винчнцо Де Лука, который активно выступает против логики "отмены культуры".