Битва за святыни: как Израиль отбивал Иерусалим

Израиль называет Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Соответствующий закон парламент страны принял 45 лет назад, но до сих пор этот документ не признает большая часть мирового сообщества. Как и почему на востоке борются за Иерусалим — в материале ТАСС

Ссоры за святыни

Иерусалим остается местом столкновения евреев и арабов-мусульман уже не первое столетие. Представители различных конфессий веками боролись друг с другом за право поклоняться местным святыням. Мусульмане правили Палестиной и Иерусалимом почти 13 веков, не считая христианского междуцарствия. Их власть была прекращена британской оккупацией в 1917 году.

В 1922 году Лига Наций предоставила Великобритании мандат, главной целью которого было создание в Палестине "дома для еврейского народа". Массовая иммиграция, которая длилась несколько лет, привела к росту еврейского населения в этой стране — политической напряженности между арабами и евреями было уже не избежать. Одним из главных камней преткновения для них и стали святые места в Иерусалиме.

Серьезная эскалация произошла в 1929 году у Западной Стены (или Стены Плача) — руин древнего храма на западном склоне Храмовой горы, которая считается святым местом для мусульман. Международная комиссия, назначенная Советом Лиги Наций, заключила, в частности, что мусульманам принадлежит исключительное право собственности на Стену Плача, поскольку она является неотъемлемой частью территории Храмовой горы.

Но после этого противостояние между арабами и евреями только усиливалось и привело к арабскому восстанию 1937–1939 годов.

В итоге было предложено разделить Палестину на арабское и еврейское государства, а также выделить Иерусалим и Вифлеем, территория которых включает все святые места, важные для всех конфессий, и наделить их международным статусом в рамках нового мандата, подконтрольного Лиге Наций.

Этот план не удалось воплотить в жизнь в связи с политическими событиями в мире, а после Второй мировой войны Великобритания передала проблему Палестины для решения Организации Объединенных Наций.

Особый международный статус

ООН рассматривала вопрос Палестины в 1947 году, когда страна была охвачена конфликтом. Многие еврейские иммигранты обосновались в расширенном западном секторе Иерусалима, а древний восточный сектор оставался преимущественно арабским. По оценкам Специального комитета ООН по Палестине (ЮНСКОП), в Иерусалиме проживало около 100 тыс. евреев и 105 тыс. арабов и представителей других национальностей.

Мандат Великобритании на Палестину был прекращен 29 ноября 1947 года по решению Генассамблеи ООН. Тогда же было решено создать на территории страны два независимых государства — еврейское (Израиль) и арабское (Палестина).

Иерусалим сохранил особый международный статус, он был определен как демилитаризованное отдельное образование, управляемое ООН. Совету по опеке организации было поручено разработать и утвердить подробный устав города и назначить губернатора, который организует специальные полицейские силы.

Кроме того, был обеспечен свободный доступ к святым местам и религиозным зданиям или объектам.

Но арабские государства отклонили резолюцию, заявив, что ООН превышает свои полномочия.

В итоге на востоке разразилась полномасштабная война после провозглашения Государства Израиль 14 мая 1948 года. Израильские войска нанесли поражение арабским, контроль Израиля расширился вглубь территорий, отведенных арабскому государству. Фактическое разделение Иерусалима было впоследствии оформлено Соглашением о перемирии между Израилем и Иорданией от 3 апреля 1949 года: Иордания установила контроль за восточной частью города, а Израилю отошла его западная часть.

Как Израиль провозгласил Иерусалим столицей

Израиль объявил Иерусалим своей столицей и перевел в его западную часть государственные учреждения еще в январе 1950 года.

Контроль над всем городом страна получила в результате Шестидневной войны 1967 года, аннексировав Восточный Иерусалим.

В резолюции 242 от 22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН призвал Израиль вывести войска с оккупированных территорий, но государство не стало реагировать на этот призыв.

Более того, 30 июля 1980 года Израиль назвал Иерусалим своей "единой и неделимой столицей".

При этом на восточную часть города претендует Палестина, которая даже провозгласила ее своей столицей в декларации о независимости от 15 ноября 1988 года. Это положение закреплено в законе, который принял Палестинский законодательный совет 2 октября 1997 года, и Основном законе Государства Палестина от 29 мая 2002 года. Впрочем, органы власти страны никогда не размещались в Иерусалиме.

Большая часть мира против, но…

ООН и значительная часть международного сообщества не признает израильский суверенитет над восточной частью города.

Особая позиция по этому вопросу всегда была у США. В 1995 году Конгресс США решил перенести американскую дипмиссию из Тель-Авива в Иерусалим, а сам город назвали неделимым городом и столицей Израиля. Но президенты Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Барак Обама откладывали исполнение этого закона, чтобы избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Важное событие в истории споров о статусе Иерусалима произошло в декабре 2017 года — американский президент Дональд Трамп объявил о признании города столицей Израиля и дал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства США в Иерусалим.

Он отметил, что Соединенные Штаты сохраняют "стремление способствовать мирному соглашению, приемлемому для обеих сторон". "Но спустя два десятилетия мы так и не подошли к мирному соглашению между Израилем и палестинцами. Поэтому я принял решение о том, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", — говорил президент.

Посольство открылось в Иерусалиме 14 мая 2018 года — в 70-летие создания современного Израиля.

Принципиальная позиция России

Занимавший тогда пост израильского министра по делам Иерусалима и национального наследия Зеэв Элькин еще до переноса Вашингтоном посольства в Иерусалим призвал к аналогичному шагу и Россию.

"Я не могу не предложить вам воспользоваться той полугодовой передышкой, которую взял себе американский президент, и в этом постоянном дружеском противостоянии Соединенных Штатов и России выиграть, стать первой страной, которая перенесет свое посольство в Иерусалим", — сказал он, обращаясь к бывшему тогда послом РФ в Израиле Александру Шеину.

Но в Москве решение Вашингтона восприняли "с серьезной обеспокоенностью". В МИД РФ отметили, что урегулирование палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН. В их числе — и решение чувствительного вопроса Иерусалима.

"Тревогу вызывает и то, что заявленная новая позиция США по Иерусалиму рискует дополнительно осложнить обстановку в палестино-израильских отношениях и в регионе в целом. В этой связи призываем все вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями. Особое внимание необходимо уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима", — отмечали дипломаты в комментарии по ситуации вокруг признания США Иерусалима столицей Израиля.

Россия при этом сохраняет свою принципиальную позицию — оказывать содействие долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах и реализованы надежды палестинского народа на создание собственного независимого государства.

Лидия Мисник