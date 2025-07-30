Лучиан Рогак заявил, что его клиент настаивает на ускоренной процедуре

КИШИНЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии затягивают процесс экстрадиции в страну из Греции бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. С таким обвинением выступил его адвокат Лучиан Рогак.

"Господин Плахотнюк добровольно согласился на экстрадицию, но греческие адвокаты сообщили, что соответствующие документы от властей Молдавии пока не поступили. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. В противном случае мы сделаем вывод, что молдавские власти намеренно затягивают процесс экстрадиции", - заявил Рогак в видеообращении в своем Telegram-канале. Он сообщил, что Плахотнюк настаивает на ускоренной процедуре экстрадиции в Молдавию, которая может занять от нескольких дней до месяца с момента получения греческими властями документов из Кишинева.

Ранее Генпрокуратура Молдавии сообщила со ссылкой на Апелляционный суд Афин, что Плахотнюк, который был задержан 22 июля, не согласен с экстрадицией в Кишинев. Но адвокат Рогак опроверг это сообщение.

По данным молдавских СМИ, Плахотнюк в 2016 году путем подкупа и шантажа смог взять под контроль судебную систему Молдавии, законодательный орган и сформировал правительство из проевропейских партий, которые пользовались поддержкой США и ЕС. Несмотря на массовые протесты оппозиции, требовавшей роспуска парламента и досрочных выборов, бизнесмена поддержала помощник госсекретаря США по делам Евразии (2013-2017) Виктория Нуланд. В благодарность за поддержку Вашингтона Плахотнюк в 2017 году запретил членам правительства Молдавии ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

После смены власти в июне 2019 года олигарх бежал в США. Прокуратура республики обвинила его в причастности к хищению $1 млрд из банков страны и направила Вашингтону запрос на его экстрадицию, но получила отказ. Плахотнюк покинул США. В 2021-2022 годах повторные обращения Кишинева в Интерпол были проигнорированы. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила о возобновлении розыска олигарха в связи с появлением в деле новых обстоятельств.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных средств из банков России совместно с молдавским политиком Ренато Усатым. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.