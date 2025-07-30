По данным источника, дроны несколько часов барражируют над городом

БЕЙРУТ, 30 июля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС вошли в воздушное пространство ливанской столицы и совершают полеты на низкой высоте над ее южными окраинами, где находятся оплоты шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в ливанской службе гражданской обороны.

"Гул моторов нескольких беспилотников отчетливо слышен в центральной части города, но различить летательные аппараты в небе невозможно из-за сильной облачности, - указал он. - Судя по всему, эти полеты преследуют разведывательные цели, так как ударов по наземным объектам не последовало".

Как отметил собеседник, израильские БПЛА барражируют над Бейрутом несколько часов, что вызывает обеспокоенность жителей столицы.

Последний раз израильские беспилотники совершали столь интенсивные и длительные по времени полеты 22 июня. 5 июня израильские ВВС нанесли массированный удар по южным пригородам Бейрута, это был самый мощный воздушный рейд с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года.