Министр обороны Украины отметил, что улучшения ситуации не ожидается

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль оценил ситуацию для ВСУ на фронте как напряженную и сложную.

"Как докладывают наши военные, ситуация напряженная. Сложная, но контролируемая", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Он добавил, что украинские силы испытывают давление практически по всей линии фронта. По его словам, улучшения ситуации не ожидается, однако не стал приводить дальнейших деталей, сославшись на их секретность.

Минобороны РФ регулярно сообщает об освобождении новых территорий. 30 июля в ведомстве заявили, что российские войска освободили населенные пункты Темировка Запорожской области и Новоукраинка ДНР.