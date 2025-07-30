Это заставляет Пхеньян принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис, сказал председатель Верховного народного собрания страны Пак Ин Чхоль

СЕУЛ, 30 июля. /ТАСС/. США и Южная Корея ведут подготовку к реализации сценария ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом в Женеве в ходе Всемирной конференции спикеров парламентов заявил председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоль.

"Подготовка США и Республики Корея к реализации ядерной войны вступила в опасную стадию. Это заставляет КНДР принимать все необходимые меры в ответ на геополитический кризис", - сказал спикер парламента народной республики. Пак Ин Чхоль добавил, что для КНДР обладание средствами превентивного сдерживания угроз в сфере безопасности представляет собой критически важную задачу, которая связана с защитой суверенитета и территориальной целостности.

Он заявил, что США и "их сателлиты" провоцируют "нестабильность и хаос в целях поддержания своей гегемонии". В Пхеньяне не станут мириться с "американским произволом" и будут выступать в защиту международной справедливости. Пак Ин Чхоль отметил, что народ КНДР добивается значительных успехов в развитии.

В конференции участвует спикер южнокорейского парламента У Вон Сик. Агентство Рёнхап сообщило, что У Вон Сик и Пак Ин Чхоль не контактировали друг с другом. 29 июля Пак Ин Чхоль встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.