Для главы офиса Владимира Зеленского важно убедить его пойти на второй срок, чтобы остаться у власти, заявила исполнительный директор центра Дарья Каленюк

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак должен убедить главу режима пойти на второй срок, чтобы остаться у власти, даже если это помешает вступлению страны в ЕС. Такое мнение высказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Для Андрея Борисовича [Ермака] жизненно важно <...> убедить Зеленского идти на другой срок, организовать эти выборы таким образом, чтобы Зеленский точно выиграл. <...> Если цена вопроса - провал евроинтеграции и помощи от Запада - не беда", - написала она в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Каленюк считает, что, пока Ермак оказывает абсолютное влияние на Зеленского, он будет готов пожертвовать всей страной ради того, чтобы остаться у власти.

Об усилении роли Андрея Ермака в политическом поле Украины говорят как в самой стране, так и за границей. Так, депутат Рады Дмитрий Разумков сообщал, что его коллеги, видя значительное усиление полномочий Ермака, называют его "начальником Владимира Зеленского". В свою очередь депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что Ермак ищет человека, который может заменить Зеленского, и отмечала его контроль над множеством людей в различных сферах. Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий выражал мнение, что США рассматривают Ермака в качестве потенциального следующего руководителя Украины. По его словам, Вашингтон увидел в Ермаке более адекватного лидера.