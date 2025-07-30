Управление по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в некоторых странах, сообщил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак

ООН, 30 июля. /ТАСС/. ООН готова в случае необходимости оказать поддержку усилиям по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Мощное землетрясение у восточного побережья России, одно из сильнейших в регионе за несколько десятилетий, повлекло за собой предупреждения об угрозе цунами и приказы об эвакуации в Тихоокеанском регионе, в том числе в ряде районов в Азии, а также в Северной и Южной Америке. Наши коллеги из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов продолжают следить за ситуацией в ряде стран, по предварительным данным серьезного ущерба нанесено не было. Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию [на ликвидацию последствий], если будет нужна помощь", - сказал он.