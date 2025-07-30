Президент США считает, что объединение принимает меры, чтобы лишить доллар статуса мировой резервной валюты

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп полагает, что объединение БРИКС настроено против США и пытается лишить доллар статуса мировой резервной валюты. С таким утверждением он выступил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"БРИКС - это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить", - отметил Трамп, говоря о пошлинах, которые он намерен наложить на поставки из Индии. Говоря о БРИКС, американский лидер добавил: "Это атака на доллар. Мы не позволим никому нападать на доллар".

Трамп, рассуждая о причинах введения США пошлин в отношении Индии, добавил: "Это отчасти из-за БРИКС, отчасти из-за торговли". Он отметил, что у США "огромный дефицит" в торговле с Индией.

Американский лидер 8 июля заверил, что США введут импортные пошлины в размере 10% в отношении членов БРИКС. Он утверждал, что входящие в объединение страны хотят "повредить доллару" и сделать так, чтобы он "прекратил быть стандартом". Американский лидер заверил, США не допустят того, чтобы доллар лишился статуса мировой резервной валюты.

Ранее страны БРИКС в совместном коммюнике по итогам саммита в Рио-де-Жанейро выступили против односторонних торговых и финансовых мер, в том числе повышения пошлин и создания нетарифных ограничений, которые "приводят к возникновению торгового дисбаланса и противоречат нормам ВТО".

Как заявил 15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров, страны БРИКС ищут альтернативы расчетам в долларах именно для того, чтобы застраховать себя от произвола США, и этот процесс уже не остановить. По его словам, Россия и в данном ключе будет добиваться учета своих интересов и работать честно и открыто, как и подобает уважающей себя сильной и самостоятельной державе.