Главком ВСУ подчеркнул необходимость мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский потребовал принять дополнительные меры безопасности в центрах военной подготовки и перевести процесс под землю.

"В зоне риска ударов <...> ракет и дронов - вся Украина, - написал он в Telegram-канале. - Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю". По итогам доклада замначальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка Сырский подчеркнул необходимость "мгновенно реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников".

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в Черниговской области. В результате этого ВСУ потеряли около 200 военных убитыми и ранеными. Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины подтвердили, что одно из их учебных подразделений подверглось атаке.