Решение принято в связи с тем, что действия правительства страны представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, обнародовавшая справку в связи с подписанием указа.

Как в ней утверждается, решение принято в связи с тем, что действия правительства Бразилии представляют собой "угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". В документе также отмечается, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом, который идет над предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на родине. По версии Вашингтона, это дело является "политически мотивированным", а шаги правительства Бразилии наносят вред "компаниям, свободе слова граждан, внешней политики и экономике США".

О намерении ввести с 1 августа в отношении Бразилии пошлины в размере 50% Трамп предупредил в начале текущего месяца.

Болсонару активно поддерживал Трампа, а тот отвечал взаимностью. Болсонару запрещено занимать государственные должности до 2030 года из-за подозрений суда в содействии беспорядкам в бразильской столице в январе 2023 года. Это произошло уже после вступления в должность действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце июня Болсонару смог собрать 12,4 тыс. человек на митинге в поддержку собственной амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. Эта акция состоялась в Сан-Паулу.

Комментируя ранее высказывания Трампа по ситуации вокруг Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что американскому лидеру следует "меньше [сидеть] в интернете и больше заниматься [исполнением обязанностей] главы государства". В Бразилии "уже был такой президент", и для него наиболее важным оказалось удовлетворение "мелких, местами незаконных потребностей", сказал Лула да Силва. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на выборах в 2022 году.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в начале июля.