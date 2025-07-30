Ярослав Железняк заявил, что несколько "гостей" квартиры бизнесмена Тимура Миндича подтвердили аутентичность фотографий

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского.

"Относительно квартиры Миндича - я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда, - написал он в Telegram-канале. - Но сразу несколько "гостей" мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны".

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело прослушивание квартиры Миндича, которую он назвал "теневым офисом" Зеленского. По словам Гончаренко, "там обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и то, кого из крупных бизнесменов еще отправить под санкции". При этом доступ к квартире был только у ближайшего окружения Зеленского.

Миндич является совладельцем фирмы "Квартал 95", бизнес-партнером и другом Зеленского. Еще в середине июня сообщалось, что бизнесмен сбежал из страны.