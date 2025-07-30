Бывший вице-президент США заявила, что любит штат, его жителей и население

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США и экс-кандидат от демократов на пост главы государства Камала Харрис приняла решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора штата Калифорния в 2026 году.

"В последние несколько месяцев я серьезно размышляла над тем, чтобы обратиться к жителям Калифорнии с просьбой предоставить мне привилегию быть их губернатором. Я люблю этот штат, его население и его перспективы. Это мой дом, однако после серьезных размышлений я приняла решение, что не буду баллотироваться на пост губернатора на грядущих выборах", - говорится в заявлении, опубликованном в X.

В настоящее время губернатором Калифорнии является демократ Гэвин Ньюсом, он занимает этот пост с 2019 года. Губернаторские выборы в штате пройдут в 2026 году. До того как Харрис стала вице-президентом США в 2021 году, она четыре года была сенатором Конгресса от Калифорнии, а с 2011 по 2017 год занимала должность генерального прокурора штата.