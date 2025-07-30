Лидер Бразилии отметил, что введение тарифов на бразильские товары может негативно сказаться на экономике самих Соединенных Штатов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июля. /ТАСС/. Поведение президента США Дональда Трампа противоречит всем общепринятым стандартам дипломатии, глава Соединенных Штатов угрожает другим странам в социальных сетях и пренебрегает возможностью переговоров. С такой оценкой выступил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

"Поведение президента Трампа противоречит всем стандартам дипломатии и переговоров", - отметил он в интервью газете The New York Times.

По словам Лулы да Силвы, введение тарифов на бразильские товары в размере 50% может негативно сказаться на экономике самих США. В частности, пояснил президент, в стране могут вырасти цены на апельсиновый сок, говядину и кофе, которые поставляет Бразилия.

Ранее Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт из Бразилии до 50%. Глава бразильской администрации обещал ввести зеркальные тарифы, если в Вашингтоне не пересмотрят свое решение до конца июля. Позже Лула да Силва выразил мнение, что вице-президент Бразилии Жералду Алкмин мог бы возглавить делегацию страны в США, чтобы добиться отмены пошлин путем переговоров.