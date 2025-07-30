Голосование за возвращение суверенитета антикоррупционным ведомствам Украины пройдет 31 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Митинг за независимость антикоррупционных органов Украины собрал в Киеве 5 тыс. человек. Акции прошли еще в ряде городов страны.

Голосование по новому законопроекту Владимира Зеленского, возвращающему независимость Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальному антикоррупционному бюро (САП), назначено на 31 июля.

Акция в Киеве собрала ориентировочно 5 тыс. человек, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Как сообщает украинское издание "Укринформ", люди скандировали "Руки прочь от НАБУ и САП!", "Стояли, стоим и будем стоять!", "Власть - миллионам, а не миллионерам!", а также выступали за назначение главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), которого требуют европейские партнеры.

Митингующие держали картонки с надписями "Где директор БЭБ?", Почему до сих пор не принят председатель БЭБ?", "Мы еще спросим за БЭБ, таможню и правки Лозового". Протестующие вывели на здание возле драмтеатра им. Ивана Франко надпись "Ганьба!" ("Позор"), "Руки прочь от НАБУ и САП".

"Укринформ" отмечает, что акции также прошли в Виннице, Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Тернополе и Харькове.

Ситуация с НАБУ и САП

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

21 июля СБУ провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.