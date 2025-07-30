Чин будут присваивать без вызова граждан в военкомат

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военнообязанным на Украине старше 25 лет, не проходившим военную службу, будет автоматически присваиваться воинское звание "солдат (матрос) запаса" одновременно с принятием на воинский учет. Об этом сообщило министерство обороны.

Согласно утвержденному кабмином нововведению, воинское звание "солдат (матрос) запаса" будет присваиваться без их вызова в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине). Также постановление правительства подразумевает автоматическое взятие на военный учет женщин с медицинским образованием без их личного присутствия; отправку повесток заказными письмами с описанием вложения и уведомлением о вручении в адрес проживания; формирование поименных списков средствами системы Оберег для организации отправки команд во время призыва на военную службу.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация была объявлена в стране в феврале 2022 года, с мая прошлого года ее правила были значительно ужесточены, а многие категории призывников лишились льгот и отсрочек. Тем не менее власти испытывают значительные трудности с комплектованием армии и пытаются привлечь на службу тех, кто не подлежит обязательному призыву.