Канада признает Палестину в сентябре 2025 года на Генассамблее ООН

Причиной такого решения стала ситуация в секторе Газа, сообщил премьер-министр страны Марк Карни

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Канады признает палестинскую государственность во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре 2025 года. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Марка Карни.

"Все более усугубляющиеся страдания гражданского населения [Палестины] не оставляют никаких оснований для откладывания скоординированных международных действий в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней. Сохранение решения на основе принципа двух государств означает поддержку всем людям, которые предпочитают мир насилию и терроризму, и уважение их врожденного стремления к мирному сосуществованию израильского и палестинского государств как единственного пути к безопасному и процветающему будущему", - указал глава правительства.

"По этим причинам Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии ГА ООН в сентябре 2025 года", - отметил он.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в нем. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.