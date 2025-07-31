Демонстранты вышли на улицы в восьми городах, в том числе в Киеве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Митинги против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), прошли 30 июля в восьми городах страны, в том числе в Киеве. Об этом сообщило агентство Укринформ.

В столице митинг прошел на площади у театра имени Ивана Франко в центре города, неподалеку от которого находится администрация президента Украины. По данным агентства, на акцию собралось около тысячи человек. По данным же депутата Рады Артема Дмитрука в Киеве на митинг вышли ориентировочно пять тысяч человек. Участники акции выкрикивали требования о восстановлении независимости НАБУ и САП, в частности "Руки прочь от НАБУ и САП", "Стояли, стоим и будем стоять", "Власть - миллионам, а не миллионерам!" и "Коррупция убивает". Протестующие также призывали назначить главу Бюро экономической безопасности.

Аналогичные акции протеста прошли в Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Тернополе и Харькове. Там протестующие выкрикивали схожие с киевскими лозунги, а также требовали, чтобы депутаты Рады проголосовали за новый законопроект, который, по сути, отменяет предыдущее решение об ограничении независимости НАБУ и САП. "Мы вышли на акцию, чтобы привлечь внимание общества, которое не имеет права позволить похоронить новый закон", - цитирует агентство участницу акции в Виннице. "Мы надеемся, что нас все-таки услышат. Если завтра провалят голосование, мы будем выходить на улицу дальше и стоять до последнего", - сказал участник митинга в Одессе. "Я уже третий раз пришел на акцию протеста, чтобы призвать депутатов завтра поддержать законопроект, который восстановит независимость НАБУ и САП. Это очень важно", - высказался митингующий в Тернополе.

По данным украинского издания "Страна", 31 июля в Киеве запланирована акция в Мариинском парке, недалеко от Верховной рады, в поддержку законопроекта, возвращающего полномочия НАБУ и САП.

Ситуация с НАБУ и САП

Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.

СБУ 21 июля провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около двух тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.