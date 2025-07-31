В МИД еврейского государства отметили, что изменение позиции Канады является наградой для ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израиль отвергает заявление премьер-министра Канады Марка Карни о планах по признанию палестинской государственности. Об этом заявили в МИД еврейского государства.

"Израиль отвергает заявление премьер-министра Канады", - говорится в заявлении. В израильском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "изменение позиции канадского правительства в настоящее время является наградой для ХАМАС и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников".

Ранее Карни заявил, что Оттава признает палестинскую государственность во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре.

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера 29 июля опубликовала заявление, в котором говорилось, что Великобритания признает палестинское государство перед сессией ГА ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в нем. Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 июля заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН в сентябре.