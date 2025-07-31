Юн Сок Ёль может воспользоваться правом не давать показания

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Центральный окружной суд Сеула выдал ордер, который позволит попробовать принудительно доставить бывшего президента Республики Корея Юн Сок Ёля на допрос по делу о коррупции в отношении его супруги Ким Гон Хи. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль с 10 июля содержится в Сеульском следственном изоляторе, который расположен в городе Ыйван. Накануне помощница специального прокурора Мин Чжун Ги, который ведет дело бывшей первой леди, рассказала, что они обратились за новым ордером, поскольку Юн Сок Ёль дважды не явился к ним на допрос. Представители бывшего президента ссылаются на проблемы с его здоровьем. Yonhap указывает, что в СИЗО для принудительного привода на допрос могут отправить помощника специального прокурора и рядового прокурора. При этом агентство отмечает, что даже в этом случае Юн Сок Ёль, скорее всего, воспользуется правом не давать показания.

Команда Мин Чжун Ги была намерена задать Юн Сок Ёлю вопросы в рамках подозрений о вмешательстве в процесс довыборов в парламент в 2022 году. Бывшая первая леди Ким Гон Хи подозревается в коррупции из-за подарка в виде дорогой сумки, а также во вмешательстве в процесс отбора кандидатов в депутаты от правящей партии.

Юн Сок Ёль оказался в СИЗО в первый раз в январе в рамках уголовного дела о мятеже. Тогда сотрудники антикоррупционного органа несколько раз приходили в изолятор, чтобы принудительно допросить его, но так и не добились цели. Представители Юн Сок Ёля, в частности, воспользовались правилом, которое запрещает допрашивать подозреваемого без его согласия в темное время суток. В марте Юн Сок Ёля освободили из-под стражи, но в апреле Конституционный суд отстранил его от должности.