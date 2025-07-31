Газета The Hill назвала это поворотным моментом, который говорит о "разрушении исторически сложившейся двухпартийной поддержки" в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Более половины фракции Демократической партии в Сенате Конгресса США впервые проголосовало за резолюцию, предполагающую установление запрета на поставку американских вооружений Израилю на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Этот факт представляет собой поворотный момент, говорящий о "разрушении исторически сложившейся двухпартийной поддержки Израиля в Конгрессе" по вопросу боевых действий в анклаве, указывает американская газета The Hill.

Вынесенная на рассмотрение верхней палаты Конгресса резолюция была подготовлена независимым сенатором Берни Сандерсом, который участвует в работе фракции Демократической партии. По итогам голосования он отметил, что за резолюцию проголосовали 27 сенаторов-демократов, против - 17. "Ситуация меняется. Американский народ не хочет тратить миллиарды, чтобы морить голодом детей в Газе. Демократы продвигаются, и я рассчитываю на поддержку республиканцев в ближайшем будущем", - заявил Сандерс после голосования.

Против резолюции выступили все сенаторы от Республиканской партии, из-за чего она не была принята. Сандерс выдвинул проект своей резолюции, предполагающей блокирование поставок вооружений Израилю на сумму $675 млн из-за гуманитарного кризиса в Газе, в третий раз. На предыдущих голосованиях - в апреле 2025 года и в ноябре 2024 года - резолюцию Сандерса поддержали 15 и 19 сенаторов-демократов соответственно.

Голосовавшие за резолюцию члены фракции Демократической партии отметили, что выступают не против государства Израиль, а против политики правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. "Как давний друг и сторонник Израиля я голосую "за", чтобы дать понять: правительство Нетаньяху не может продолжать эту политику. Нетаньяху продлевает эту войну каждый раз, чтобы оставаться у власти", - заявила впервые поддержавшая ограничение поставок вооружений сенатор-демократ Пэтти Мюррей, занимающая пост заместителя председателя Комитета по ассигнованиям Сената.

Как показал проведенный в начале июля опрос американской социологической службы Gallup, сейчас только 8% сторонников Демократической партии США поддерживают действия израильского руководства и военных в секторе Газа. В рамках предыдущего опроса в сентябре 2024 года свое одобрение в адрес Израиля в вопросе боевых действий в анклаве выразили 24% демократов.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром радикального палестинского движения ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.