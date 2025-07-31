По существующей практике, на церемонию инаугурации президента Польши приглашаются бывшие президенты и премьеры страны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Экс-премьер Польши (2001-2004) Лешек Миллер отказался присутствовать на церемонии приведения к присяге избранного главы польского государства Кароля Навроцкого, которая состоится 6 августа.

"Меня не будет на приведении к присяге президента Навроцкого, поскольку я не знаю, кто выиграл выборы", - заявил Миллер в эфире радиостанции Radio Zet. По мнению экс-премьера, для утверждения результатов второго тура президентских выборов был необходим полный пересчет голосов.

По существующей практике, на церемонию инаугурации президента Польши приглашаются бывшие президенты и премьеры страны, спикеры обеих палат парламента и представители дипкорпуса.

Ранее от приглашения на инаугурацию Навроцкого отказался экс-президент Польши (1990-1995) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. В свою очередь, подтвердил свое присутствие на церемонии другой экс-глава польского государства (1995-2005) Александр Квасьневский.

Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента Польши 1 июня, набрав 50,89% голосов избирателей.