Президент страны Гитанас Науседа рассказал журналистам, что глава правительства передал свое решение по телефону

ВИЛЬНЮС, 31 июля. /ТАСС/. Глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил президенту Гитанасу Науседе о том, что уходит в отставку. Об этом президент заявил журналистам.

"Гинтаутас Палуцкас позвонил мне и уведомил об уходе в отставку", - сказал он. По словам президента, он со своей стороны приветствует такое решение премьера.

Как установили СМИ, до вступления на пост премьера Палуцкас в обход очереди получил в банке кредит для фирмы, ведущим акционером которой являлся. Еще в 2012 году, работая директором администрации столичного муниципалитета, он попал под суд за злоупотребление служебным положением - за оказание протекции по коммунальному контракту. Палуцкас получил два года условно и был приговорен к выплате €16,5 тыс. в качестве возмещения ущерба. Расчет надо было произвести в течение года, но последние выплаты премьер сделал лишь в июле 2025 года.

Около 10 лет назад он добился оформления земельного участка на территории принадлежащего государству леса, где планировал строительство. Оно было остановлено прокуратурой, а земля возвращена государству. При содействии премьера европейский грант для фирмы получили его родственники.